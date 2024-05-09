“أخبار ليبيا 24” تحاور “مصلي”.. ممثل الوطن بمهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة

كممثل وحيد للفن الليبي، يشارك المخرج محمد مصلي، في مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، بفيلمه “حقوق تائهة”، الذي يسلط الضوء من خلاله على قصص ضحايا غياب سيادة القانون.

الفيلم يعرض في المهرجان، الذي تنعقد دورته الحالية “الثالثة” في طرابلس، ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية، تحت شعار “السينما للجميع”.

وكالة “أخبار ليبيا 24” التقت “مصلي”، وتحدث معنا عن سعادته باختيار فيلمه، مطالبا بإنشاء صندوق وطني لتمويل الأفلام في ليبيا، وبإنشاء دور عرض وشباك تذاكر، كبداية لدعم فناني ليبيا، حتى لا يضطرون للاكتفاء بتقديم أفلامهم بجهود ذاتية أو بدعم جهات دولية، قد يصرف حضور اسمها الانتباه عن أهمية المبدع والإبداع.

بداية.. هل كنت تتوقع اختيار فيلمك “حقوق تائهة” ضمن المهرجان؟

مسألة الاختيار هذه مسألة “قسمة ونصيب” بالنسبة لنا كصُناع سينما من ليبيا؛ فليس لدينا ذاك المسمى الوظيفي (المنتج) وشركات تسويق كي تتولى تسويق وتقديم أعمالنا للمهرجانات، فلهذا أي اختيار يكون إنجازا لنا بقدر المفاجأة.

المهرجان يُقام ضمن احتفاء طرابلس الشرق كونها عاصمة الثقافة العربية لسنة 2024، وجرى اختيار 64 فيلما لهذه النسخة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وفيلم “حقوق تائهة” هو المشاركة الليبية الوحيدة.

كيف استقبلت ردود الفعل حول العمل حينما عرض لأول مرة؟

عرض الفيلم بالمسرح الوطني مصراتة أول مرة، وبحكم أن الفيلم كان ضمن حملة توعوية حول تعزيز سيادة القانون في ليبيا، أقامتها منظمة “جسور العدل” للمساعدة القانونية، برئاسة القانونية عايدة بعيو، وبدعم من مشروع “شارب” التابع للاتحاد الأوروبي.

كان الحضور كبيرا، وردود الأفعال حول القصص كانت تتسم بالصدمة بخصوص قضاياها، وهنالك من تواصل معنا بعد العرض للعمل على دراسة وبحث حول ما عرضناه.. ورسالتنا كانت أن هنالك “حقوقا تائهة” تبحث وتجد من يعيدها لأصحابها ويعيد الأمور للمسار الصحيح.

هل شعار “السينما للجميع” متحقق فعلا في الواقع أم أن الفن السابع خاضع للساسة وليس حرًا؟

السينما للجميع حين نتحلى بالجرأة لطرح قضايا المجتمع والتي تركز على قيمة الإنسان؛ الفن بكل أنواعه انعكاس لحالة المجتمع، وقبل الساسة هنالك سؤال: “هل صانع الفن حر في مبادئه أم مقيّد من المجتمع أو الدولة؟”.

كصانع أفلام لا أضع قيودا مادام العمل يخدم الإنسان، وأكون مؤمنا بالقضية التي أتناولها؛ فنحن نصنع الأفلام ليس للتسلية فقط، إنما نحاول معالجة الواقع الواقع علينا، حين (تتاح لك الإمكانيات والفرصة) أنت مسؤول حول ما تبثه من رسائل لأن الفرص ليست للجميع.

يكرم المهرجان الفنانين الراحلين مارون البغدادي وبرهان علوية في سياق الاحتفاء بالتجارب الإخراجية اللبنانية.. كيف ترى تجربة لبنان في السينما؟

السينما اللبنانية رحلة طويلة مليئة بالصعوبات، وهذه الصعوبات نتج عنها أعمالا وصناع أفلام تتردد أسماؤهم في العالم ويحصدون الجوائز، لأنها نقلت صورة الشارع اللبناني كما هو دون تجميل.

ما تقييمك لجهود المهرجان لتحقيق التبادل الثقافي عبر استضافة فنانين وتجارب سينمائية من مختلف الدول؟

أي مهرجان يعتبر للمشاركين كورشة عمل وتبادل ثقافي، نتعلم من تجارب الغير لنطوّر صناعتنا، رغم أن هذه النسخة تزامنت مع الأحداث الجارية بالمنطقة، فصعب على المنظمين إرسال دعوات حضور للمشاركين، حسب قول إدارة المهرجان، وتقتصر على الحضور المحلي له.

ما نصيحتك لطالب يحلم بأن يكون مخرجا كبيرا؟

الاستمرارية ثم الاستمرارية، السعي من أجل حلمك، حتى وإن كان بلدك لا توجد به دار عرض واحدة، نأمل في أن تنهض هذه الصناعة في ليبيا كوننا نمتلك قصصا حقيقية تلامس الجوائز إن أتيحت لنا الفرصة للظهور.

هل ترى توثيق قصص الضحايا فرض عين أم كفاية.. على المبدع؟

ليبيا مليئة بالقصص الإنسانية؛ وبداية حل تلك المشكلات أن تتحدث عنها ليأتي بعدها بحث حول إيجاد الحل المناسب لها، وهذا ليس فرضا وإنما مسؤولية من الصانع تجاه بلاده وناسه، وهذه تختلف من لشخص لآخر.

كيف ننهض بالسينما في ليبيا؟

النهوض بالسينما يحتاج لخطوات، ولكن كخطوة أولى توفير أماكن عرض للجمهور، وإدخال ثقافة المشاهدة الجمعية وعودة شباك التذاكر، بالتوازي مع دعم الشباب من الجنسين سواء من القطاع العام أو الخاص.

لا يوجد فيلم دون دعم مالي، وإلا سنكون عبارة عن صناعة مستقلة تعتمد على الصناديق الثقافية المانحة، وهنا سندخل في قصة التمويل الخارجي الذي له وعليه من الأمور.

يجب أن يكون هنالك صندوق لدعم الأفلام، كغيرنا من الدول المجاورة، والتي تتفاخر بإنتاجها في المشاركات الدولية بصفة رسمية تمثل الدولة.

ما مشروعاتك المستقبلية؟

أعمل على فيلم وثائقي جديد يلامسني بصورة شخصية كونني صانع أفلام، فيلم كفكرة لم تتطرق من قبل في ليبيا ولا حتى على مستوى العربي، ربما على مستوى العالم قد سمعت من خلال البحث هنالك فيلم حوله ولكن لم أره، تبقى صورتنا وقصصنا مميزة ذات الطايع الليبي، رغم القصة تلامس العالم وليس ليبيا فقط.