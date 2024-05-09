أجواء معتدلة وهطول أمطار متفرقة في بعض المناطق

اخبار ليبيا 24

أجواء باردة نسبياً اليوم الخميس مع هبوب رياح شمالية نشطة على مناطق الشمال يتخللها هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على الشمال الغربي بحسب نشرة أحوال الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقي في المناطق

رأس اجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة:

تكون حالة السماء مليئة بالسحب من حين إلى آخر خاصة على المناطق الساحلية ويتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض الأماكن؛ أما حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية، وتميل درجات الحرارة للاعتدال إذ تتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد:

تكون حالة السماء قليلة السحب على عكس الساحل الغربي وتتكاثر أحيانا مساء اليوم مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخض؛ أما حركة الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة على طبرق وما جاورها.

تصل درجات الحرارة القصوى ما بين 23 و26 درجة مئوية، وتكون مرتفعة نسبياً بداية من اليوم على طبرق وتصل إلى 34 درجة.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة:

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق دون سقوط أمطار، وتكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غداً إلى شمالية شرقية، أما درجات الحرارة تعتبر مرتفعة وتتراوح مابين 29 و36 درجة مئوية.

الواحات والسرير و تازربو والكفرة:

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الواحات، فيما تكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءًا على جالو والسرير، وتتحول تدريجياً غدا إلى شمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.