صراع محموم بين أتالانتا وروما للتأهل لدوري أبطال أوروبا

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سيضم الدوري الإيطالي خمسة أندية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفي نهاية هذا الأسبوع يستضيف أتالانتا فريق روما، إذ يهدف كلا الفريقين إلى إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى والعودة إلى المنافسة الأولى في أوروبا.

ويحتل أتالانتا حاليًا المركز الخامس الأكثر أهمية ولديه مباراة مؤجلة على روما صاحب المركز السادس، حيث يتساوى الفريقان برصيد 60 نقطة. ويتقدم الفريق بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز السابع، لذا فإن مباراة الأحد في بيرغامو قد تكون حاسمة.

ووصل روما إلى نهائيين أوروبيين في الموسمين الماضيين، حيث فاز بدوري المؤتمرات في عام 2022 وخسر نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام إشبيلية العام الماضي، لكنه غاب عن دوري أبطال أوروبا منذ عام 2019.

وعندما حل دانييلي دي روسي محل جوزيه مورينيو كمدرب في يناير، أعلن أن التأهل لدوري أبطال أوروبا هو هدفه الرئيسي على الرغم من حقيقة أن روما كان يحتل المركز التاسع في الترتيب في ذلك الوقت، وهو قريب من تحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، فإن تراجع مستوى روما الأخير سمح لأتالانتا باستعادة اليد العليا، حيث سجل روما فوزًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات بالدوري، بينما فاز أتالانتا بثلاثة في نفس الفترة.

الوصول لدوري أبطال أوروبا

وكان على أتالانتا الانتظار حتى عام 2019 ليشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، ولكن بعد ثلاث مشاركات متتالية في المسابقة، غاب عن الموسمين الأخيرين.

وفي الموسم الماضي، كانت هناك نقطة واحدة فقط تفصل بين هذين الفريقين في جدول الدوري، إذ احتل أتالانتا المركز الخامس وروما في المركز السادس، لكن هذا الموسم يعد المركز الخامس جذابًا بشكل كبير.

وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب الأولمبيكو في يناير، لذا فإن الفائز في مباراة نهاية هذا الأسبوع سيكون لديه سجل أفضل في المواجهات المباشرة، إذا أنهى الموسم بالتساوي في النقاط.