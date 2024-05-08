95 جثة خلفها فيضان البرازيل.. والمفقودون “أضعاف”

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات البرازيلية عن وصول عدد ضحايا الفياضانات التي تضرب البلاد إلى 95 شخصًا، في ظل توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر تساقط المطر، ما يعني استمرار الكارثة.

وعن الإجراءات التي اتخذتها البلاد كاستجابة في مواجهة الأزمة، أكد حاكم مقاطعة ريو جراندى دو سول، إدواردو ليتي، تواجد عناصر الشرطة بكثافة في الشوارع، لمنع حوادث السرقة التي تزامنت مع حدوث الفيضان.

وقال “ليتي”: “نتعهد أمام المواطنين بوقف جرائم المختلفة، ومنها جرائم يكون ضحاياها فرق الإغاثة”، موضحا: “يسرق المجرمون أولا قوارب الإغاثة للوصول إلى البيوت التي دمرها الفيضان، بهدف نهبها”.. ونقلت تلك التصريحات BBC البريطانية.

بدأت تأثيرات الفيضان بتعطل خدمات الكهرباء والمياه عن سكان “بورتو أليجرى”، أبرز مدن مقاطعة ريو جراندي دو سول، ما تسبب في أزمة لآلاف الأسر.. ووصلت أزمة انقطاع الخدمات لأماكن أخرى محيطة بالمدينة، لتزيد معاناة قاطني مناطق جنوب شرق الدولة البرازيلية، فضلا عن الرعب من فكرة تفاقم الأزمة.

المفقودون كثر

وحتى الآن، يجري تسجيل أسماء عدد كبير من المفقودين بسبب الكارثة، لذا من الصعب تحديد عدد الضحايا بشكل دقيق الآن، ويمكن فقط حصر “الجثث”.

وتسبب الفيضان في حدوث انهيار أرضي في أماكن شتى، وغرقت البيوت بالطين في الجنوب، وتضررت البنية التحتية، من طرق وكباري، في نحو مئتي منطقة، وحتى السدود لم تتحمل كميات المياه.

وحرص الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على زيارة الأماكن المتضررة في الجنوب، لدعم السكان وجعلهم يشعرون بأن الدولة تساندهم وتشاركهم الهم.