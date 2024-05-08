وسط التصعيد الإسرائيلي برفح… حماس لن تستجيب لأي صفقة تبادل أسرى

أخبار ليبيا 24

بعد التصعيد الإسرائيلي واجتياح رفح يعمل نتانياهو على الضغط بكل ما أوتي من وسائل غير إنسانية لكي تتنازل حماس لعرض تبادل الأسرى وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، أمس الثلاثاء، “إن الحركة لن تستجيب لأي مبادرة أو صفقة تبادل تحت الضغط والتصعيد العسكري.”

إصرار إسرائيل لتعطيل جهود الوسطاء

واعتبر حمدان أن عملية اجتياح رفح وتوسيع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ “يعكس إصراراً على تعطيل جهود الوسطاء.” لاسيما بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صحفي لحماس قالت فيه إن الوفد سيتابع “الجهود مع الأخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.”

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “طلب من الوفد المفاوض المتجه للقاهرة الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين”، في حين أكد وزير الدفاع يوآف غالانت إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثف عملياتها إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومن الواضح أن رد إسرائيل على شروط حماس في اتفاقية وقف إطلاق النار، لم يتماشى مع أهوائها؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، بالأمس، أنه سيطر كلياً على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس الإثنين وسط ارتفاع لأعداد الضحايا الفلسطينيين.