تواصل أسعار الطاقة انخفاضها لتقترب من أدنى مستوىً سجلته منذ مارس الماضي؛ في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وأنباء عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول خام برنت في جلسة تداول صباح الأربعاء دون مستوى 83 دولارًا للبرميل، مسجلاً 82.65 دولارًا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي قُرب مستويات 78 دولاراً، مسجلاً 77.92 دولارًا للبرميل.

تراجع أسعار النفط بشكل تدريجي منذ أوائل أبريل جاء مدفوعًا بهجمات شنها الاحتلال الإسلائيلي على عدة مناطق في غزة، وتبع ذلك الرد الإيراني على إسرائيل.

أمريكا تستغل هبوط الأسعار

انخفاض أسعار النفط يُثير شهية الرئاسة الأمريكية التي أعادت ملء احتياطيات النفط الاستراتيجي لديها، إذ تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى شراء حوالي 3.3 مليون برميل من النفط الخام خلال أكتوبر المقبل لتستخدمه -احتياطيًا استراتيجيًا- وذلك بعد أن استنزفت احتياطاتها من النفط ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 40 عامًا، بحسبِ وكالة بلومبرغ للأنباء.

هل ستخفّض روسيا إنتاجها النفطي بعد هبوط النفط؟

بدورها ترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».