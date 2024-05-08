«الحريقة» يشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين

استقبل ميناء الحريقة النفطي – طبرق، ناقلة نفطية تحمل اسم «دلتا بيسندون»، آتية من اليونان؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام، وستتجه نحو الصين.

وبحسبِ مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لأخبار ليبيا 24، تعدّ هذه الناقلة التي تحمل علم اليونان هي الأولى التي تصل إلى الميناء خلال شهر مايو الحاليّ، ووفقًا للمصدر بلغ حجم الإنتاج المستلم اليوم الأربعاء من حقلي مسلة والسرير حوالي 195 ألف برميل.

ناقلة مليونية تغادر الحريقة باتجاه الصين

وفي وقتٍ سابق، رست على رصيف ميناء الحريقة الناقلة النفطية «سي جارنيت» لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، لـ «أخبار ليبيا 24» أن الناقلة هي النقلة الإضافية الأخيرة في أبريل الجاري، لافتا إلى أن الناقلة آتية من اليونان وتحمل علم جزر الباهاماز.

وأضاف المصدر أن الانتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 170 برميلا عبر أنبوب بطول 513 كيلو مترا وقطر 34 بوصة، مشيرًا إلى أن الانتاج انخفاض بشكل كبير بسبب مشاكل الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

وأكد المصدر أن عمليات الانتاج والتصدير تجري وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ووصل إجمالي الانتاج المصدر عبر ميناء الحريقة النفطي خلال أبريل الماضي إلى 5 ملايين برميل، وهي نفس الكمية التي جرى تصديرها في مارس الماضي.

أسعار النفط تتراجع

إلى ذلك.. تواصل أسعار الطاقة انخفاضها لتقترب من أدنى مستوىً سجلته منذ مارس الماضي؛ في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وأنباء عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول خام برنت في جلسة تداول صباح الأربعاء دون مستوى 83 دولارًا للبرميل، مسجلاً 82.65 دولارًا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي قُرب مستويات 78 دولاراً، مسجلاً 77.92 دولارًا للبرميل.