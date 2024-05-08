“كرمتها أمريكا العام الماضي”.. من هي “سعدية مصباح” التي اعتقلتها تونس بعد تصريحات الرئيس؟

أخبار ليبيا 24

قالت جماعات حقوق الإنسان إن المدعي العام التونسي اعتقل، يوم الثلاثاء، سعدية مصباح، الناشطة البارزة ورئيسة مجموعة غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض الجماعات التي تدافع عن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى بالخيانة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح، التي تحارب مجموعتها العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، للاشتباه في ارتكابه جرائم مالية.

وتظاهر سكان مدينة العامرة بجنوب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، مؤيدين لترحيل المهاجرين، قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.

أزمة الهجرة في تونس

وتواجه تونس أزمة هجرة حادة بسبب تدفق الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون للهجرة إلى أوروبا في القوارب.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، يوم الاثنين، إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات حول من يقف وراءه حقا.

وأضاف أن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وتونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين”.

وأضاف الرئيس التونسي، أن العديد من المسؤولين الذين يديرون مجموعات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم “خونة” يتلقون أموالاً من الخارج.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه بعد خطاب سعيد، بدأ القضاء التحقيق مع بعض المجموعات التي تساعد المهاجرين في خطوة يقول منتقدوها إنها تهدف إلى إسكاتهم.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية كان “مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد”، ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى إدانة ما أسماه “خطاب الكراهية” التونسي ضد المهاجرين.

من هي سعدية مصباح؟

تنحدر سعدية مصباح من منطقة تبلبو، التي تتبع معتمدية قابس بالجنوب التونسي، بيد أنها تعيش الآن في مدينة باردو التي تقع على بعد 4 كم من العاصمة التونسية. التحقت بكلية الحقوق بتونس، حيث تخرجت فيها بشهادة الليسانس في الحقوق.

أسست في 2013 جمعية “منامتي” (حلمي) وهي جمعية تعني بالتنوع وأهمية المساواة وشجب العنصرية وضمان الحماية القانونية للجميع ورفع مكانة المواطنين السود في المجال الثقافي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي يغلب عليها السود.

والعام الماضي فازت الناشطة التونسية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بالجائزة السنوية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية.

وقدّم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الجائزة الأولى السنوية لأبطال مكافحة العنصرية عالميا إلى ستة فائزين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الناشطة التونسية سعدية مصباح.

وكان بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أعلن اسمها من ضمن آخرين لنيل جائزة وزير الخارجية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية للعام 2023، ووصفها بأنها “ناشطة تونسية كرست حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود”.