مرسيط “توفير تسعة سيارات إسعاف بالقرب من مواقع الاشتباكات، تحسبا لأي طارئ”

أخبار ليبيا 24

تمر ليلة عصيبة على أهالي مدينة الجميل بعد ما عاشه سكانها من رعب بسبب اشتباكات مسلحة بين تشكيلات مسلحة مساء الأمس الثلاثاء وفي تصريحات خاصة لأخبار ليبيا 24 أكد مالك مرسيط المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم؛ إن فرقهم متواجدة قرب مواقع التوتر والاشتباكات في المدينة ومستعدة لتقديم الدعم الطبي على الفور.

وأوضح مرسيط اليوم الأربعاء، “أن فرق الإسعاف والطوارئ، تمركزت بالمدينة وبالمستشفى تم توفير تسعة سيارات إسعاف، تحسبا لأي طارئ.”

وأضاف مرسيط، “الوضع حاليا مستقر والمدينة تشهد هدوء حذر، وتم توزيع فرق الإسعاف على نقاط تمركز محددة لمد يد العون وتقديم المساعدة لمحتاجيها، واستعدادهم لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة عبر رقم الطوارئ 1412.”

الهدوء يعود بعد الاشتباكات المسلحة بالجميل

وفي ذات السياق قال فتحي الحمروني عميد بلدية الجميل لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء “إن الهدوء يعود بعد الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المدينة مساء يوم الأمس الثلاثاء”.

أوضح الحمروني، “أن المسلحون اطلقوا الرصاص بشكل عشوائي باتجاه المناطق السكنية، والمباني الحكومية، بما فيها مبنى البلدية، مشيراً إلى أنة تم تسجيل سبعة إصابات على الأقل جراء الاشتباكات المسلحة، وحالياً الوضع يتسم بالهدوء والترقب، فيما تم تعليق الدراسة يوم الغد بسبب الوضع الأمني وتحسباً لأي طارئ.”

وطالب الحمروني حكومة الوحدة بضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن في المدينة، ودعا وزارة الداخلية في حكومة الوحدة ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، وإرسال قوة للفصل بين التشكيلات المسلحة.