فتح باب المزايدة على “منديل ميسي” الذي حدد مسيرته النجومية في كرة القدم

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بدأت المزايدة، يوم الأربعاء، على منديل كتب عليه نادي برشلونة لكرة القدم وعدًا بالتعاقد مع ليونيل ميسي البالغ من العمر 13 عامًا، والذي أصبح أحد أعظم لاعبي اللعبة، إذ وصلت العروض المبكرة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار.

تم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 عندما اتفق كارليس ريكساتش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع الوكيل هوراسيو جاجيولي على ضم المراهق الأرجنتيني، الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وبلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار بونهامز للمزادات بأنها “حبر أزرق على منديل شمعي إسباني قياسي”، 220 ألف جنيه استرليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من افتتاح المزاد، وفقا لموقع البائع على الإنترنت.

وينتهي البيع عبر الإنترنت في 17 مايو ويبلغ السعر الإرشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني.

ميسي وبرشلونة

وقال مارك ساندز، كبير مسؤولي التسويق في بونهامز: “لم يكن الأمر ملزمًا قانونيًا أبدًا، لكنه يمثل عاطفيًا الرابط العميق أو بداية الارتباط العميق، الذي كان بين ميسي وبرشلونة”.

ساعد النجم الأرجنتيني برشلونة على الفوز بـ 35 لقبًا، إذ شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفًا. وغادر ميسي برشلونة في عام 2021 ويلعب الآن مع إنتر ميامي.

وقال ساندز: “إذا كنت تحب كرة القدم، فستعرف كل شيء عن ليونيل ميسي وستعرف أنه حدّد معالم كرة القدم لأجيال.. إذا كنت تريد جزءًا من هذا الحدث، فهذا هو الشيء الذي يجب عليك الحصول عليه”.