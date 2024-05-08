عقيلة “نعول على الموقف العربي لحل الأزمة الليبية”

أخبار ليبيا 24

ظهر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية جديدة يتحدث فيها عن مساعي مجلس رفقة الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة، وتطرق عقيلة لأهم القضايا السياسية التي تواجه البلاد وسط التدخلات الأجنبية التي ساهمت في تأزيم الخلاف بين الأطراف السياسية.

وقال عقيلة: “لا يمكن تأخر عملية إجراء الانتخابات لحين تكليف مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأن عملية تعيين المبعوث الجديد ستأخذ وقت وانتظاره هو بمثابة مضيعة للوقت، خاصة وأن تجاربنا مع المبعوث تثبت أنه لم يقدم أي شيء، والمبعوث الأخير باتيلي على مدار عام ونصف لم يقدم أي مقترح لحل الأزمة الليبية”

وعن الانتخابات يوضح عقيلة “الانتخابات الليبية حق للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على الترشح وتنطبق عليه شروط الترشح فالباب سيكون مفتوح للجميع، وإن القوانين الانتخابية من أجل الجميع حيث لا إقصاء ولا تهميش لأحد، ومن يستطيع أن يتقدم للانتخابات ليرشح نفسه إذا انطبقت عليه الشروط، ولن يتم منع أي أحد نهائيا لا بالإسم ولا بالوظيفة ولا الانتماء.”

الجامعة العربية وجهودها الناجحة في الملف الليبي

وعن دور الجامعة العربية الذي اعتبره عقيلة متأخر لكنه ساهم في دفع العملية السياسية يقول: ” أعطى دفعة للعملية السياسية في ليبيا، رغم أن الجامعة العربية تأخرت في ذلك الأمر وكان لابد لها من البداية أن تضع يدها في القضية الليبية، كما أن اجتماع الأطراف أظهر الإجماع على ضرورة تشكيل الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات، وأكد الإجتماع علي العديد من النقاط التوافقية وأبرزها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقة.”

وأكد عقيلة على أهمية الوساطة العربية في حل الأزمة الليبية “نعول على الموقف العربي لأنه إذا تدخل العرب في القضية الليبية منذ بدايتها بهدف حل الأزمة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وبما يحافظ على وحدة مؤسساته لكانت تلك الأزمة محلولة منذ فترة.”