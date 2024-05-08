صندوق تنمية وإعمار ليبيا يوقع مذكرة مع شركة كورية لتنفيذ مشاريع الإعمار

وقعَ بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع شركة «DAEWOO E&C» الكورية للهندسة والإنشاءات؛ اتفاقيةً فنية تشمل العمل على عددٍ من مجالات وبرامج الصندوق التنموية إعادة إعمار ليبيا، وجدولتها.

الصندوق، أوضح في منشورٍ له عبر منصة فيسبوك أن هذه الاتفاقية تأتي «بناءً على الإستراتيجية الوطنية الشاملة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، التي تتضمن التوسع الأفقي بمشروعات الإعمار في في كافة مدن ومناطق دولة ليبيا» بحسب المنشور.

كما ناقشَ الطرفان آلياتِ توطيد التعاون المُشترك في «مجالات تنفيذ البُنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن الإنشاءات ومشاريع الإسكان والطرق والجسور والمرافق العامة».

بدورها قدمت شركة «DAEWOO E&C» الكورية شُروحاتها المفصلة لتطوير البنية التحتية والمشاريع المزمع تنفيذها في المدن المُستهدفة من قبل إدارة الصندوق.

وبعد مراسم التوقيع، تفقد الطرفان «بعض المواقع والمشاريع قيد التنفيذ في مدينة بنغازي؛ وذلك للوقوف على آليات العمل المُتبعة بصورة عامة» بحسب منشور صندوق التنمية والإعمار.

صندوق التنمية والإعمار والشراكة التركية

وفيما سبق.. وقّع بلقاسم خليفة حفتر عقدًا مع شركة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجالات المقاولات العامة والتجهيزات والبنية التحتية.

وقال صندوق التنمية والإعمار، إن العقد يشمل حل مشكلة محطات معالجة الصرف الصحي وتنظيف «بحيرة 23 يوليو» في بنغازي.

وأضاف الصندوق، أن المشروع يهدف إلى أن تكون شواطئ المدينة خالية من الملوثات.