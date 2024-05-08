“بوصير” يدّعي ضياع غزة بسبب تقصير مصر في “النكسة”.. والتاريخ “يكذّبه”

بينما تقف مصر في مواجهة خطة وأد القضية الفلسطينية برفض تهجير الغزاوية، وتسعى جاهدة للتوصل لهدنة تنهي حرب الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل- ادّعى محمد بوصير، أن جنرالات مصر هم من سلموا غزة للصهاينة في 1967.

وليست تلك المرة الأولى التي تطفح فيها كراهية “بوصير” لمصر، فقد اعتاد شيطنتها دائما، لكن هذه المرة كانت المقاربة غير واقعية ومشوشة وبعيدة تماما عن المنطق.

“بوصير” استدعى واقعة تاريخية تسمى “النكسة” في مصر، و”حرب الأيام الستة” في إسرائيل، وخلالها واجهت مصر وسوريا والعراق والأردن، الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم دوليا، والغريب أنه اختار مصر فقط من بين كل الدول العربية المشاركة والداعمة في الحرب ضد الصهاينة، ليلقي عليها اللوم في ضياع قطاع غزة.

هذا الطرح يعيد للأذهان أن غزة كانت تحت سيطرة مصر في الماضي، رغم يقين واتفاق العرب حاليا أن المنطقة جزء من دولة فلسطين، أي أنه يقول إن غزة أرض مصرية، ويمكن بنفس الزعم حرمان الفلسطينيين من هويتهم، عبر التلاعب فقط بالأحداث التاريخية لشق الصف ونصرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر.

مقاربة “بوصير” تكشف عن ما يمكن أن تفعله الكراهية بشخص، فمن أجل مهاجمة مصر شكك في أحقية فلسطين في غزة، ورأى أن كل ما يحدث حاليا هو مشكلة سببها مصر، ولم يلتفت لأي شيء آخر سوى التحريض على كراهية أرض النيل، بأي ثمن.

تاريخ من الادعاء

الجدير بالذكر أن محمد بوصير قد ادّعى خلال شهر أبريل 2018، أن المشير خفتر حفتر، قائد الجيش الليبي، مات في مصر، وقال إنه سيغلق حسابه الشخصي على “فيس بوك” إن ثبت العكس.

وجاء ذلك انتقاما، بعدما ادّعى أنه مستشار للمشير خليفة حفتر، وقدم مقترحا للمشير بتأسيس شركة علاقات عامة، لكن “حفتر” وضع عليها إشارة “غير مقنع”، فأصبح لقب “بوصير” منذ ذلك الحين “غير المقنع”.

كما يشير نشطاء السوشيال ميديا لـ”بوصير”، بجملة “القاهرة قالت ماحصلش”، وسبب ظهور هذه الجملة، هو أنه ادّعى أن مصادر في القاهرة أكدت له أن المشير حفتر توفاه الله، خلال رحلة العلاج، فرد عليه النشطاء بأن صحة المشير في أفضل حال، فرد قائلا: “القاهرة قالت ماحصلش”، وأصبحت الجملة من ضمن ألقابه.

وقد روج محمد بوصير شائعة، مؤخرا، قائلا إن الرجمة أعدت قائمة اغتيالات تضم 100 اسم، لإعلاميين وسياسيين، وعندما طالبته الصحافة والنشطاء بتوضيح تفاصيل القائمة، بدأ في الهجوم والشتم كعادته، واتهام الصحافيين بـ«لحاسة حفتر».