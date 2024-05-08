وجّه عصام بوزريبة، وزير الداخلية في الحكومة الليبية، تعليماته إلى رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات العامة والأمن بالمناطق، بإغلاق الأسواق والساحات ونقاط بيع الأبقار في البلديات، ومنع حركة تنقلها، نظرًا لتفشي مرض التهاب «الجلد العقدي» الفيروسي بين القطعان في المنطقة الغربية وبعض مدن المنطقة الشرقية، بحسب بيان بوزريبة.

بوزريبة: مرض الجلد العُقدي يفتك بالثروة الحيوانية

وفيما سبق، طالب صالح بو مباركة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر الجهات المسؤولة بتوفير الإمكانيات من مبيدات ولقاحات وتحصينات للحد من انتشار مرض الجلد العقدي.

وقال بومباركة – في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن «البيضاء مدينة مهملة ومنكوبة، منذ إعصار دانيال، ولم يهتم بها أحد، وحالياً نكافح مرض الجلد العقدي منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، ولم يكن هناك أي دعم أو توفير الإمكانيات لمكافحته» حسب تعبيره.

وأشار بومباركة في تصريحاته إلى أن الثروة الحيوانية مهددة ويجب وضع حل جذري لهذه الإشكالية، لمكافحة الحشرات المنتشرة.

جولة تفقدية في الزاوية لرصد مدى انتشار مرض الجلد العُقدي

من جهته أعلن جهاز الشرطة الزراعية خلال جولة تفقدية قام بها مكتب الصحة الحيوانية ومكتب الإنتاج الحيواني ومركز الشرطة الزراعية الزاوية الغرب وجهاز الحرس البلدي الزاوية الغرب رفقة منسق الزراعة والثروة الحيوانيّة بالبلدية؛ أن بلدية الزاوية خالية من مرضي الحمى القُلاعية والجلد العقدي.