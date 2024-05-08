بن قدارة يطلع الدبيبة على نسب إنتاج النفط والغاز

استعرض فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خُطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع مستويات إنتاج النفط والغاز، ونسب إنتاج النفط والغاز في الحقول والموانئ النفطية، وقدم إحاطةً حول سير العمل بالمشاريع التنموية؛ لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدًا على عزم المؤسسة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا.

بدوره شدّد الدبيبة خلال لقائه بن قدارة في طرابلس، على أهمية التقيد بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات والحرص على توفير التدفقات المالية لتحقيق مستهدف زيادة الإنتاج.

كما دعا الدبيبة بن قدارة إلى الالتزام بمبدأ الإفصاح عن التعاقدات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والشركات التابعة لها وتوضيحها لكافة الليبيين والمؤسسات الرقابية ذات العلاقة، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

بن قدارة يبحث دور المؤسسة في تحقيق أمن الطاقة العالمي

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعين منفصلين مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ دور المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

بن قدارة؛ بحثَ مع السفيرين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أعمال الشركات الإيطالية والفرنسية العاملة في ليبيا في مجال الطاقة، ودور المؤسسة في المساهمة في أمن الطاقة العالمي، عبر خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وشدّد بن قدارة، على أهمية دعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط في رفع مستويات الإنتاج وضمان الاستدامة المالية لمشروعاتها والإيفاء بوعودها مع الشركاء الدوليين.

كما تطرق بن قدارة خلال اجتماعه مع السفيرين، إلى ملف الاستثمارات المشتركة مع إيطاليا وفرنسا وآليات تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.