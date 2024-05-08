الحكومة تعلن عن صرح طبي فريد للأورام في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الأربعاء البدء في تنفيذ واستكمال تجهيز وصيانة المركز الوطني للأورام في بنغازي وتوفير كامل احتياجاته.

وقالت الحكومة، إن هذا المشروع جاء بناء على تعليمات من المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، وتنفيذًا لخطتها واستراتيجيتها لإنهاء معاناة مرضى الأورام وتوطين العلاج بالداخل.

وفي السياق، أجرى حاتم العريبي مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية زيارته الأولى للمركز الوطني للأورام في بنغازي رفقة اللجنة التخصصية للجهاز.

وقالت الحكومة في بنغازي، إن العريبي منح الإذن للشركات المنفذة بالبدء الفوري للأعمال الإنشائية والمدنية والفنية التخصصية، وإنشاء مبنى جديد لعيادات اليوم الواحد لمرضى الأورام.

وصول الأجهزة إلى بنغازي

ونقلت الحكومة، عن العريبي تأكيده بأن الأجهزة التخصصية في الكشف وعلاج الأورام بدأت فعليًا بالوصول إلى المركز ليكون العمل فيه متكاملًا كأول مركز متخصص لعلاج الأورام في ليبيا يقدم خدماته لكل المواطنين دون استثناء.

كما أكّد العريبي، توفير جميع الأدوية التخصصية والعامة والتحاليل الطبية دون الحاجة للعلاج في الخارج وفقًا للمعايير الدولية.

وفي يناير الماضي وزّعت لجنة إعانة مرضى الأورام صكوكًا مالية لعدد 772 مريضًا.

وجرى إعداد التقديرات المالية حسب الآلية المعتمدة وجرى إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أُنشأت خصيصا لهذا الغرض.

وبحسب وزارة الصحة، فقد جاءت النتائج بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة، منها استلام وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام، بحسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية.