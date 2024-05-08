بعد توقف لنحو 9 سنوات.. الخليج العربي تعيد بئرا نفطيا بحقل الحمادة للإنتاج

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي نجاحها في إعادة بئر نفطي في حقل الحمادة بعد توقف دام نحو 9 سنوات وزيادة إنتاجه إلى أكثر من 320 برميل يوميا.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن إعادة البئر للإنتاج جاءت تنفيذا لخطة زيادة الإنتاج المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط، وبمتابعة الأعمال التي جرى تنفيذها على الآبار المغلقة.

وأضافت الشركة، أنها أتمت أعمالها بنجاح على البئر V01-NC8A بحقل الحمادة، والذي كان متوقفا عن العمل منذ 2015.

وذكر، أنها إعادة البئر للإنتاج جاءت بعزل طبقات منتجة عن كميات كبيرة من المياه المصاحبة، واستحداث طبقة وبتثقيبها في البئر ذاته وإجراء عمليات المعالجة الكيميائية لها.

شركة الخليج العربي: هذه إنتاجية البئر

وأكّدت شركة الخليج العربي للنفط نجاح هذه الأعمال بتخفيض نسبة المياه من 97% إلى 8% فقط، ورفع إنتاج النفط من 16 برميلا في اليوم إلى أكثر من 320 برميل يوميا.

وقالت: “وبذلك سيجري التوجه نحو الآبار المتبقية للوصول إلى مستهدفات الإنتاج المطلوبة وفق الخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج”.

وشركة الخليج العربي للنفط هي شركة نفط ليبية يقع مقرها في بنغازي. وتعمل في البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره.

وكانت الشركة قد تأسست عام 1971 بعد تأميم حصة شركة البترول البريطانية المحدود، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ويوجد لها عدد من الفروع بينها فرع في طبرق ومصفاة طبرق وميناء الحريقة.