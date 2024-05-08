النيابة العامة تنضم للغرفة الأمنية المشتركة بالجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

باشرت النيابة العامة المُشَكلة من المحامي العام ببنغازي برئاسة أحمد القطعاني الانضمام لغرفة الطوارئ الأمنية المشتركة بالجنوب الشرقي والتي تكثف عملها في مدينة الكفرة في ظل أزمة المهاجرين السودانيين.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بجهاز البحث الجنائي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء “سيبدأ مكتب النيابة العامة بتزويد الغرفة بأسماء المطلوبين والمحكومين غيابياً لدى العدالة للقبض عليهم وتسليمهم للجهات ذات الاختصاص.”

تشديد أمني من الغرفة المشتركة في الكفرة

وفي سياق آخر متصل عن الأوضاع الأمنية بالكفرة، أصدر اللواء صلاح هويدي رئيس غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي تعليماته لأصحاب محطات الوقود بمنع تزويد السيارات المخالفة للقوانين.

وقال هويدي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، “عُقد اجتماع مع أصحاب محطات تزويد الوقود بمدينة الكفرة لإبلاغهم بكافة التعليمات المندرجة تحت خطط الغرفة لاستتباب الأمن في المنطقة والقضاء على كافة الظواهر السلبية فيها، وتم الاتفاق على منع تزويد السيارات معتمة الزجاج من الدخول والتزود بالوقود في جميع المحطات، بالإضافة إلى نشر دوريات أمنية تابعة للغرفة داخل المحطات لإزالة تعتيم الزجاج من السيارات.”

وطالب هويدي، أصحاب محطات الوقود، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في جميع محطات الوقود العاملة في المنطقة، للمساعدة في مراقبة الوضع الأمني في المحطات.

وإلى جانب عمل غرفة الطوارئ في مكافحة الجريمة المنظمة، تعمل الغرفة على ملف المخالفات العمرانية والمباني العشوائية مع عمداء بلديتي الكفرة وربيانة ومدراء أمن البلديتين ولجنة التخطيط العمراني.

وقال وليد العرفي مسؤول مكتب الإعلام بجهاز البحث الجنائي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، “تمت مناقشة ملف العشوائيات، وتحديد المسارات والطرق وفتحها وإزالة العوائق بها، فضلاً عن تحديد المخالفين للمخطط العام والمتعدين على حرمة الطريق بالمنطقة. “

وأوضح العرفي، “بحث الاجتماع ضرورة العمل على تحديد المباني التي تعد أوكاراً للجريمة لإزالتها ، وكذلك تحديد المقاهي التي تضم المهاجرين غير النظاميين لإزالتها أيضاً، كما تم تشكيل لجنة من البلديات ومصلحة التخطيط العمراني في مدينتي الكفرة وربيانة لإخطار الغرفة بجميع المخالفات للعمل على إزالتها، وهي أعمال تندرج تحت الخطة العامة التي وضعتها الغرفة المشكلة بقرار وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة لبسط الأمن في المنطقة.”

وأضاف العرفي، أن تم إصدار تعليمات لجميع المحلات والأنشطة التجارية بجميع اشكالها ،وكذلك جميع المقار العامة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة ومنحهم فرصة (10) أيام على أن يتم معاقبة المخالفين للتعليمات بإقفال نشاطهم التجاري فورا.