المركزي: عجز في النقد الأجنبي يفوق الـ7 مليارات دولار

سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغُ 7.5 مليار دولار.

المركزي؛ وفي بيان الإيراد والإنفاق العام، كشف عن أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة تخطت الـ6 مليارات دولار مسجلةً 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.

المركزي؛ وزّع استخدمات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة، بحسب المركزي.

المركزي، وفي بيان الإيراد والإنفاق أوضح أن حجم مصروفات حكومة الوحدة منتهية الولاية منذ بداية العام 2024، بلعت قرابة 584 مليون دينار، في حين سجل حجم مصروفات البرلمان والجهات التابعة له نحو 353 مليون دينار، وبلغ إجمالي مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 169 مليون دينار، أما مجلس الدولة فقد سجلت مصروفاته عن ذات الفترة 15 مليون دينار.

إلى ذلك… عمّم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي على الزبائن الراغبين في الحصول على الاعتمادات المستندية تقديم ما يثبت قّبول مبيعاته عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية الخاصة بالمصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة من قِبل المركزي، وذلك لضمان جودة الخدمات المصرفية وتعزيز الرقابة على النقد الأجنبي.

وفي وقتٍ سابق…بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إمكانية تخصيص مبالغ مالية ضمن الميزانية الموحدة لتمويل تطوير القطعة رقم NC7 بحوض غدامس منطقة الحمادة.

الكبير وشكشك ناقشَا في طرابلس آخر مستجدات ملف العلاج في الخارج بالإضافة إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعرّقل إيفاد المرضى لتلقي العلاج، وتطرقَ الطرفان إلى ملف مبادلة المحروقات، بحسبِ ما ورد في منشورٍ المصرف المركزي عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي، ومتابعة آثار انتشار العملة المزورة مجهولة المصدر والكمية.

كما تابع الكبير مع الفريق الأممي؛ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف؛ ضمن سلسلة مباحثات الفريق الأممي قُبيل إصدار تقرير السنوي حول ليبيا وتقديمه لمجّلس الأمن الدولي.