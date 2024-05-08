أخبار دوليةالأخبار

القضاء التونسي يوقف رئيسة منظمة حقوقية تدافع عن المهاجرين

تنامي عدد المهاجرين غير النظاميين بتونس

8 مايو، 2024 2:51 ص
0 0
4A69D0D1 E878 4E28 AFBB C229A50198AE
المفوضية الأوروبية تقدم 42 مليون يورو لمجابهة الهجرة في تونس

أخبار ليبيا 24

وضع المنظمات الحقوقية في تونس تواجه تحديات كبيرة في ممارسة عملها الحقوقي خاصة في ملف الهجر، في ظل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى تونس ومخاف الحكومة التونسية من تحول البلاد إلى معبر أساسي.

قرّر القضاء التونسي الاحتفاظ برئيسة منظمة (منامتي) غير الحكومية التي تعمل على مناهضة العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، حسبما أفادت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الثلاثاء. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريحات صحفية، بأنه صدر قرار بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحثط، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت سعدية مصباح ليل الاثنين- الثلاثاء، وأنه يجري التحقيق معها “في جرائم مالية”.

الرئيس التونسي يشكك في نزاهة منظمات المجتمع المدني

ولم تبين السلطات المحلية ولا القضاء التونسي أسباب احتجاز سعدية مصباح، وتزامن موعد الاحتجاز مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، قال فيها إن “الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالاً طائلة من الخارج”، مضيفاً أن “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها. “

وأكد الرئيس التونسي مجدداً، أن بلاده “لن تكون أرضاً لتوطين هؤلاء، وتعمل على ألا تكون معبراً لهم»، داعياً دول شمال المتوسط إلى “تحمل مسؤولياتها” إذ تصدرت تونس كأثر دولة يعبر من خلالها المهاجرين غير النظاميين إلى دول جنوب أوروبا، متفوقة بذلك عن ليبيا التي عملت على الحد من تدفق المهاجرين عبر الساحل الليبي الطويل عبر الاتفاقيات الثنائية التى أبرمتها الحكومات الليبية مع دول الجوار.

الوسوم
8 مايو، 2024 2:51 ص
0 0

المزيد من الأخبار

image 6483441 94

مرسيط “توفير تسعة سيارات إسعاف بالقرب من مواقع الاشتباكات تحسبا لأي طارئ”

8 مايو، 2024 2:21 ص
image 6483441 93

وسط التصعيد الإسرائيلي برفح… حماس لن تستجيب لأي صفقة تبادل أسرى

8 مايو، 2024 1:49 ص
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب

عقيلة “نعول على الموقف العربي لحل الأزمة الليبية”

8 مايو، 2024 1:37 ص
image 6483441 92

النيابة العامة تنضم للغرفة الأمنية المشتركة بالجنوب الشرقي

8 مايو، 2024 12:38 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى