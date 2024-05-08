العبيدي: اجتماع مرتقب لـ تكالة وعقيلة والمنفي برعاية الجامعة العربية

قال عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، إن جامعة الدول العربية ستستضيف اجتماعا مرتقبا للرئاسات الثلاث في ليبيا.

وأوضح العبيدي في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الاجتماع يسعى لاستكمال الوثيقة الموقعة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في وقت سابق.

وأضاف العبيدي أنه اتفق مع عددا من أعضاء مجلس النواب على تكثيف المشاورات لحل الأزمة، خلال زيارته لمدينة القبة لتقديم واجب العزاء لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في وفاة نجله، موضحا أن مجلس الدولة مستمر في التواصل بشكل جيد مع عقيلة صالح ومع لجان المجلسين للخروج من الانسداد السياسي والذهاب للانتخابات.

أشار العبيدي إلى أن مكتب رئاسة مجلس الدولة لم يستقبل أو يشرع في قبول طلبات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة بشكل رسمي، لافتا إلى أن الميزانية لم يتم إحالتها إلي المجلس ليتم رفضها أو وقبولها مضيفا عدم علمه بأبوابها وبنودها وقيمتها.

وأكد العبيدي على أن مجلس النواب هو من يقر الميزانية أو يرفضها ولكن الأصل أن تحال الميزانية إلى مجلس الدولة من الجهة التنفيذية لمناقشتها وإقرار بنودها ثم إحالتها للنواب لاعتمادها وهذا لم يحدث.