السني للدبيبة: إغلاق مبنى البعثة وإيقاف العمل به اعتبارًا من 1 مايو

خاطب طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن إغلاق مبنى البعثة، وإيقاف العمل به اعتبارًا من 1 مايو الجاري.

وأوضح السني في الخطاب المسرب والذي تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن البعثة تمر بوضع مالي سيء، لافتا إلى عدم إحالة المخصصات المالية لها، وعجزها عن سداد الديون المتراكمة التي فاقت أكثر من 2 مليون دولار، إضافة إلى عدم قدرتها على سداد مرتبات العمالة المحلية.

وأعرب السني عن أمله في تدخل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، حتى تستطيع البعثة العودة للمقر في أقرب وقت، لتفادي تفاقم الأزمة، والتعرض إلى قضايا وشكاوى ضد الدولة الليبية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في بيان له عن إجمالي نفقات الجهات العامة للدولة من فترة 1 يناير 2024 إلى 30 أبريل 2024، لافتا إلى أنها بلغت 26.128 مليار دينار، لافتا إلى أن تفقات مجلس وزراء حكومة الدبيبة منتهية الولاية بلغ حوالي 584 مليون دينار، موضحا أن نفقات وزارة الخارجية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بلغت حوالي 219 مليون دينار.