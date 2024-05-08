الرباعي: تعنت مجلس الدولة يمنعه من التوافق مع مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

قالت ابتسام الرباعي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يستطيع الوصول لأية حلول أو توافقات مع مجلس الدولة في مختلف المواضيع، بسبب موقفه المتعنت.

وأوضحت الرباعي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن مجلس النواب سبق وأن قام بمحاولات عدة لخلق توافقات مع المجلس الاستشاري انطلاقًا من مبدأ أن الدولة أكبر من خلاف المؤسسات لكن دون جدوى، لافتة إلى أن مجلس الدولة يرفض قانون الميزانية العامة بسبب العناد والتحدي المستمر لأي قرارات أو قوانين يصدرها مجلس النواب.

وأضافت الرباعي أن مجلس النواب أقر قانون الميزانية العامة لعام 2024 في جلسة مكتملة النصاب، مشددة على أن مجلس النواب لن يقبل مقترح الميزانية المقدم من حكومة الدبيبة، منتهية الولاية كونها مسحوب منها الثقة وتعمل بسياسة الأمر الواقع، ولا يمكن الاستمرار في التعامل معها.

وكان مجلس النواب قد أقر الثلاثاء الماضي قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024 المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بالإجماع، بقيمة إجمالية تتخطى الـ90 مليار دينار، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.

بدوره مجلس الدولة رفضَ قانون الميزانية مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي»، كما رفضَ أيضًا في جلسته الأخيرة مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه لا يلبي طموحات الشعب الليبي على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.