الحكومة: وزارة العمل والتأهيل بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مصرية بمجال التدريب

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، إن وزارة العمل والتأهيل بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع مجمع عمَّال مصر وجهات مصرية أخرى بمجال التدريب والتأهيل.

واجتمع، عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل، بأعضاء اللجنة المكلفة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجمع عمَّال مصر، والتجهيز لتوقيع بعض مذكرات التفاهم الأخرى الخاصة بمجال التدريب والتأهيل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحكومة، إن الوزير على خطة الوفد لزيارة المؤسسات والشركات المتخصصة في التدريب والتأهيل بمصر، وأكّد على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه اللجنة.

وأضافت الحكومة، أن الوزير شدد على عزم الوزارة تنفيذ خطتها ضمن رؤية رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المستقبلية، والتي تشمل برامج تدريب الباحثين عن العمل وتأهيل موظفي الوزارة.

رؤية الحكومة لصناعة كادر ليبي

كما أكد أرحومة، على عزم وزارة العمل والتأهيل تنفيذ خطتها، ضمن رؤية مستقبلية واضحة، من خلال برنامج تدريب الباحثين عن العمل وتدريب وتأهيل موظفي الوزارة.

وهذا وأطلقت وزارة العمل والتأهيل منذ أشهر مبادرة “صناعة كادر ليبي“، والتي تهدف لتدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل من الجنسين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من التخصصات التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل الليبي. وضمن المبادرة أرسلت الوزارة باحثين عن العمل للتدريب في الأردن، كما تقوم بتدريب متدربين آخرين داخل ليبيا في تخصصات مختلفة.

وتتواصل في بنغازي فاعليات الدورات التدريبية المقامة بمكتب العمل والتأهيل بنغازي. وتشمل الدورات مجالات إدارة الأعمال لفئة ذوي الإعاقة وتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة وصيانة المولدات الكهربائية.