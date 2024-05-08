احتدام المعارك حول رفح.. والأمم المتحدة تحذّر من وضع إنساني كارثي

أخبار ليبيا 24

اشتبكت حركة المقاومة الإسلامية حماس مع القوات الإسرائيلية على مشارف مدينة رفح المزدحمة بجنوب قطاع غزة، يوم الأربعاء، وقالت الأمم المتحدة إنه لم يدخل أي وقود أو مساعدات إلى قطاع غزة بسبب العملية العسكرية، وهو وضع “كارثي بالنسبة للاستجابة الإنسانية”، إذ يعاني أكثر من نصف السكان من جوع كارثي.

وقالت واشنطن إنها منعت شحنة قنابل قوية لإسرائيل لمنع سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الولايات المتحدة، التي تهدف إلى تجنب غزو إسرائيلي كامل لرفح، إنها تعتقد أن اقتراح حماس المعدل لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى إنفراجة في الطريق المسدود في المفاوضات، مع استئناف المحادثات في القاهرة يوم الأربعاء.

وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي مع مصر، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى قطع طريق المساعدات الحيوي والمخرج الوحيد لإجلاء المرضى الجرحى.

وضح إنساني كارثي في رفح

وقال مسؤول بالأمم المتحدة، إنه لم يدخل أي وقود أو مساعدات إلى قطاع غزة بسبب العملية العسكرية، وهو وضع “كارثي بالنسبة للاستجابة الإنسانية” في غزة حيث يعاني أكثر من نصف السكان من جوع كارثي.

وهددت إسرائيل بشن هجوم كبير على رفح لهزيمة الآلاف من مقاتلي حماس، الذين تقول إنهم متحصنون هناك. لكن المدينة تعد أيضًا ملجأ لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من القتال شمالًا في القطاع الساحلي بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية السابقة.

لقد تكدس اللاجئين في مخيمات وملاجئ مؤقتة، ويعانون من نقص الغذاء والماء والدواء. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، إن مستشفى الولادة الرئيسي في رفح، حيث تتم نحو نصف الولادات في غزة، توقف عن قبول المرضى.

وقالت حماس، إن مقاتليها يقاتلون القوات الإسرائيلية في الشرق وإن مقاتلي الجهاد الإسلامي هاجموا جنودا إسرائيليين ومركبات عسكرية بالمدفعية الثقيلة قرب المطار.

وقال مسعفون إن قذائف الدبابات الإسرائيلية سقطت في وسط رفح، ما أدى إلى إصابة 25 شخصا على الأقل.