إيسيسكو تختار بنغازي عاصمة للثقافة 2024

اختارتْ «إيسيسكو» منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة مدينة بنغازي عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في طرابلس، شارك فيه رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وزير تعليمه وعددٍ من الوزراء.

الدبيبة؛ اعتبر خلال كلمته بالمناسبة: «أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية جاء تأكيدًا على مكانتها العظيمة وإرثها الثقافي المتميز، وهذا الاختيار يمثّل رسالة مهمة لتكون بنغازي نموذجًا في المصالحة ورد المظالم والتئام النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بنغازي كلنت ولازالت منارةً للعام وفيها أسست أول جامعة ليبية خرّجت المفكرين والعلماء» على حد تعبيره.

وفي يونيو الماضي، بحثَ محمد المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية بصفته رئيسًا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مع المدير العالم لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم «إيسيسكو» سالم بن محمد المالك التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وبحسب بيان وزارة التعليم، كما ناقش الطرفان «مستجدات الشراكة بين المنظمة وليبيا في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وأبرز البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها حالياً، وفي مقدمتها برامج دعم الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال بهذا المجال، بالإضافة إلى «مناقشة التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وأبرز البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها حالياً بالتعاون بين المنظمة وليبيا، وتلك المجدولة خلال الفترة المقبلة» بحسب الوزارة.

ووفقًا للوزارة، «سيجري التركيز على البرامج، والمبادرات التي تبني قدرات شباب العالم الإسلامي، وتنمي مهاراتهم لتواكب متطلبات مهن الغد، وتزيد من قدرتهم على المساهمة في مواجهة التحديات المستقبلية»