إن كنت تستيقظ كثيرا في الليل فـ”عليك مراجعة طبيبك”

هل تستيقظ كثيرا في الليل؟ من الممكن أن تكون تلك إشارة إلى معاناتك من مرض أو مجموعة من الأمراض، وفقا لمنصة Health Digest الطبية العالمية.

وأوضحت المنصة، في تقرير، أن الطبيعي هو انخفاض ضغط الدم خلال فترات النوم، لكن الاستيقاظ كثيرا يرفع ضغط دم الجسم في وقت غير مناسب، مشيرة إلى أن الضغط يرتفع تلقائيا في الصباح، وإن كان مرتفعا في الأصل فهذا يعني أن المريض قد يعاني من مضاعفات تودي بحياته.

وذكرت أن زيادة ضغط الدم ليلا مؤشر لاحتمالية إصابة عالية بمشكلات القلب والأوعية، ويمكن أن يتسبب في فشل عمل بعض الأعضاء في الجسم.

وقدم الموقع الطبي روشتة لمواجهة هذه المشكلة، التي تحدث عادة بسبب مشكلات في النوم، منها القلق، وأكد أهمية تجنب تناول أي دواء مدر للبول مساءً.

التعافي بالنوم

ووفقا للدراسات العلمية، يحصل المخ على راحة ضرورية خلال النوم، وتقل سرعة التنفس ودرجة حرارة الجسم، وينخفض ضغط الدم، وإن حرم الجسد من تلك الراحة تكون له استجابات عنيفة قد تصل للوفاة.

وخلال النوم، تنتج الخلايا البشرية بروتينات تساعد على تقوية جهاز المناعة، لذا يزيد عدد ساعات النوم عند الإصابة بالأمراض، لأن الجسم يكون محتاجا للتعافي عبر الدخول في حالة النوم.

في المقابل، تكون بعض المناطق في الدماغ البشري أكثر نشاطا خلال النوم، وهذا ما ينتج الأحلام، إذ تتحرك العيون بسرعة، وكأنها تطالع مشاهد كثيرة، وهذا ما يحدث بالفعل، فالعقل يؤرشف في ذلك الوقت الذكريات المهمة ويصنع من الأحداث اليومية العابرة والهواجس أحلاما.