ألونسو: ليفركوزن لم ينس حسرة الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام روما

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قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، إن فريقه سيستغل خسارة الموسم الماضي في الدوري الأوروبي أمام روما كحافز عندما يستضيف الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي يوم الخميس.

وخرج ليفركوزن من البطولة أمام روما بعد التعادل السلبي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وخسر المباراة 1-0 في مجموع المباراتين.

لكن بعض الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين مع فريق ألونسو، الذي أصبح الآن في سلسلة غير عادية من الهزائم في 48 مباراة هذا الموسم، منهيًا سيطرة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عامًا على لقب الدوري الألماني ليضمن لقبه الأول منذ عام 1993.

ليفركوزن والثلاثية

كما أصبح الفريق على بعد خطوة من تحقيق الثلاثية، بعد فوزه على روما 2-0 خارج ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، كما وصل إلى نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن.

وقال ألونسو: “لم ننسى الموسم الماضي.. لقد شعرنا به.. نحن بحاجة إلى استخدام هذه الطاقة ونأمل أن نتمكن من الاحتفال في النهاية”.

وأضاف: “سنضع كل تركيزنا على 90 دقيقة كاملة.. نريد أن نستحق فوزنا”. وقال ألونسو للصحفيين: “سنصل إلى النهائي في دبلن”.

ومع ذلك، قال الإسباني إن ليفركوزن يجب أن يكون في حالة تأهب على الرغم من تفوقه، لأنه يعتقد أن روما سيظل منافسًا خطيرًا تحت قيادة المدرب دانييلي دي روسي، الذي حل محل خوزيه مورينيو في يناير.

وقال ألونسو: “مباراة الإياب دائمًا ما تكون موقفًا خطيرًا بغض النظر عن النتيجة السابقة”.

وتابع: “نحن نستعد للعب بشكل جيد مع دوافع جيدة وبأسلوبنا الخاص.. نريد أن نكون عدوانيين ومسيطرين وندافع بشكل جيد كفريق.. نتوقع أن يأتي روما على أمل التأهل”.