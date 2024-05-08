أسترازينيكا تسحب لقاحها لـ كوفيد-19 من جميع أنحاء العالم

Mأخبار ليبيا 24

أعلنت شركة أسترازينيكا سحب لقاحها المضاد لكوفيد 19 من الأسواق، بعد إنتاج أكثر من ثلاثة مليارات جرعة منه لأسباب تجارية.

وأوضحت الشركة في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن ظهور سلالات جديدة من الفيروس، جعل الطلب ينتقل إلى النسخ المعدلة من اللقاح

وكانت شركة أسترازينيكا قد اعترفت لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم، فيما أكدت صحف بريطانية عدة أن الشركة تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات.

وبحسب صحيفة “تلغراف”، فإن تلك الخطوة تمثل تحولاً واضحاً قد يمهد الطريق للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الاسترلينية للمتضررين، لافتة إلى أنه تتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في وفاة وإصابات خطيرة لعشرات الحالات.