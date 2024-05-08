أجواء رطبة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقعَ المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء رطبة مع حدوث فرصة لسقوط الأمطار تصحبها سُحب رعدية من حين إلى آخر على أغلب مناطق الشمال الغربي من البلاد.

المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع في نشرته ليوم الأربعاء أن تكون الرياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة على الخليج والجنوب الشرقي، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق الشمالية.

فرصة هطول أمطار

وفي التفاصيل.. توقع المركز هطول الأمطار على مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، بينما ستكون الرياح على تلك المناطق شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة، وستتراوح درجات الحرارة مابين «22–27»مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الخميس.

أما مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، ستتكاثر السحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض مناطق الخليج والدواخل تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة مابين «23-29»مْ ومن المتوقع أن تصل إلى «34» على مناطق الخليج.

ارتفاع في درجات الحرارة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تُسجل درجات الحرارة في مناطق -غات-غدامس-الحمادة مابين «34–38»مْ.

وفي مناطق الواحات-السرير-تازربو-الكفرة، ستكون حالة السماء صافية وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وستترواح درجات الحرارة مابين «32–38»مْ, بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.