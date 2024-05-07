وقف إطلاق النار غير مؤكد في غزة.. وإسرائيل تهدد بمواصلة عملية رفح

أخبار ليبيا 24

وافقت حركة حماس الفلسطينية يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات في رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق.

وجاءت تطورات الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الوقت الذي قصفت فيه القوات الإسرائيلية مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة من الجو والأرض وأمرت السكان بمغادرة أجزاء من المدينة التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني نازح.

وقالت حماس، في بيان، مقتضب إن زعيمها إسماعيل هنية أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين أن الحركة قبلت اقتراحهم بوقف إطلاق النار.

وقال، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق، إن اقتراح الهدنة لا يلبي مطالب إسرائيل، لكنها سترسل وفدا للقاء المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان، أن مجلس الوزراء الحربي وافق على مواصلة العملية في رفح. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على موقع التواصل الاجتماعي X، إن نتنياهو يعرض وقف إطلاق النار للخطر بقصف رفح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن ستناقش رد حماس مع حلفائها في الساعات المقبلة، وإن التوصل إلى اتفاق “يمكن تحقيقه تماما”.

ضحايا الحرب في غزة

وقتل أكثر من 34600 فلسطيني في الصراع، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. وقالت الأمم المتحدة إن المجاعة وشيكة في الجيب.

وبدأت الحرب عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 252 آخرين، يُعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأي هدنة ستكون أول توقف للقتال منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر، والذي حررت حماس خلاله نحو نصف الرهائن.

ومنذ ذلك الحين تعثرت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة بسبب رفض حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن من دون وعد بإنهاء دائم للصراع، وإصرار إسرائيل على أنها لن تناقش سوى وقف مؤقت.