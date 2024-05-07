ميلوني والدبيبة يوقعان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة

اتفق عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ورئيس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، على عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، في العاصمة طرابلس، نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أنه تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين ليبيا وإيطاليا، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والرياضة.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، أن الدبيبة وميلوني ناقشا ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قد وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس، لإجراء محادثات مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية بشأن العلاقات الثنائية وعلى رأسها العملية السياسية والطاقة والهجرة والتعاون.

واستقبل الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، ويرافق ميلوني وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب.

ومن المتوقع أن تزور رئيسة الحكومة الإيطالية بنغازي للقاء المشير خليفة خفتر القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية