ميلوني تصل طرابلس والدبيبة يستقبلها في ديوان رئاسة الوزراء

أخبار ليبيا 24

وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس، لإجراء محادثات مع الحكومة منتهية الولاية بشأن العلاقات الثنائية وعلى رأسها العملية السياسية والطاقة والهجرة والتعاون.

واستقبل عبدالحميد الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

ويرافق ميلوني وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب. ومن المتوقع أن يوقع الوزراء الإيطاليون الثلاثة إعلانات نوايا مع نظرائهم في الحكومة منتهية الولاية حول التعاون الجامعي والبحثي والصحة والرياضة والشباب في إطار (خطة ماتي) لأفريقيا.

ومن المتوقع أن تزور رئيسة الحكومة الإيطالية بنغازي للقاء المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة، رئاسة الوزراء الإيطالية.