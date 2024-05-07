الأخبارليبيا

ميلوني تصل طرابلس والدبيبة يستقبلها في ديوان رئاسة الوزراء

7 مايو، 2024 11:59 ص
0 0
ميلوني تصل طرابلس والدبيبة يستقبلها في ديوان رئاسة الوزراء

أخبار ليبيا 24

وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس، لإجراء محادثات مع الحكومة منتهية الولاية بشأن العلاقات الثنائية وعلى رأسها العملية السياسية والطاقة والهجرة والتعاون.

واستقبل عبدالحميد الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

ويرافق ميلوني وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب. ومن المتوقع أن يوقع الوزراء الإيطاليون الثلاثة إعلانات نوايا مع نظرائهم في الحكومة منتهية الولاية حول التعاون الجامعي والبحثي والصحة والرياضة والشباب في إطار (خطة ماتي) لأفريقيا.

ومن المتوقع أن تزور رئيسة الحكومة الإيطالية بنغازي للقاء المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة، رئاسة الوزراء الإيطالية.

الوسوم
7 مايو، 2024 11:59 ص
0 0

المزيد من الأخبار

خمسة قتلى على الأقل وعشرات العالقين في انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

خمسة قتلى على الأقل وعشرات العالقين في انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

7 مايو، 2024 11:25 ص
من ضمنها ليبيا.. واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية خلال الربع الأول من 2024

من ضمنها ليبيا.. واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية خلال الربع الأول من 2024

7 مايو، 2024 10:37 ص
الأرصاد: طقس متقلب في غرب ليبيا.. واحتمال سقوط أمطار رعدية

الأرصاد: طقس متقلب في غرب ليبيا.. واحتمال سقوط أمطار رعدية

7 مايو، 2024 9:58 ص
البحث الجنائي: ضبط 120 مهاجرا في الكفرة

البحث الجنائي: ضبط 120 مهاجرا في الكفرة

7 مايو، 2024 9:36 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى