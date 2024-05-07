حكومة الوحدة تكشف تفاصيل اتفاقيات ميلوني والدبيبة

كشف حكومة الوحدة منتهية الولاية تفاصيل الاتفاقيات التي وقعها جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي.

– اتفاقيات في مجال الصحة

وبحسبِ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، وقعتا ليبيا وإيطاليا اتفاقية لإنشاء مستشفيات ليبية – إيطالية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، بالإضافة إلى إنشاء شركات تصنيع أدوية في ليبيا، وإيفاد الكوادر الليبية الطبية والطبية المساعدة إلى إيطاليا لتطوير المهارات الخاصة بهم، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

– اتفاقيات في مجالي الرياضة والشباب

كما وقع الطرفان اتفاقيات تهدف للاستفادة من الخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الرياضية الوطنية، والاستعانة بشركات إيطالية لإنشاء ثلاثة ملاعب في ليبيا.

– اتفاقيات في مجال التعليم

واتفقت ميلوني مع الدبيبة على التعاون في المراكز البحثية الإيطالية في مجال الزراعة، وتنفيذ برامج مشتركة بين الجامعات الليبية والإيطالية، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطلبة في المنح الدراسية الإيطالية وإيفاد خريجي اللغة الإيطالية للدراسة في إيطاليا.

ووصلت ميلوني رفقت عدد من الوزراء في حكومة الوحدة منتهية الولاية إلى طرابلس صباح اليوم، وكان في استقبالها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبعد مراسم الاستقبال، تباحث الطرفان في عدد من الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا، والسفير الليبي لدى إيطاليا.

ومن المتوقع أن تزور رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، بنغازي للقاء المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة.