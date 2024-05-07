من ضمنها ليبيا.. واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية خلال الربع الأول من 2024

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بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 572.29 مليون برميل (6.28 مليون برميل يوميًا) خلال الربع الأول من عام 2024، وفق بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.

البيانات قالت إن حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، بلغت نحو 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024.

ويمثل ذلك نحو 7.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري.

وبحسب أبحاث الطاقة، فقد بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

ليبيا في المركز الثالث

وجاءت السعودية في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار، في الربع الأول من 2024.

وحلّ العراق في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 13.37 مليون برميل، أو ما يعادل 1.02 مليار دولار، في نفس الفترة.

ثم جاءت ليبيا بالمرتبة الثالثة مع بلوغ صادراتها 3.67 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 318.4 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاءت الكويت، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل، أي بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار.

أمّا الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أي يعادل 81 مليون دولار تقريبًا.