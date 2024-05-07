بعد أنباء العروض المغرية من السعودية.. فان دايك: سأبقى في ليفربول

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بعد الأنباء التي انتشرت حول رحيله وسط اهتمام من بايرن ميونخ، وبعض أندية الدوري السعودي من العرض المغري من قبل القادسية، قال فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إنه سعيد في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويريد أن يكون جزءًا من الفترة الانتقالية بمجرد رحيل المدرب يورغن كلوب.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في نهاية موسم 2024-25، إذ أفادت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الدولي الهولندي هدف لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، فيما أكدت صحفية “ذا صن”، أن نادي القادسية السعودي، قدم عرضًا تاريخيًا للهولندي فان دايك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد أن أعلن كلوب رحيله في يناير، قال فان دايك إنّه غير متأكد من مستقبله، ولكن يبدو أن المدافع الآن مستعد للبقاء في النادي، الذي من المتوقع أن يُعين آرني سلوت كمدير فني قادم له.

وقال فان دايك لوسائل إعلام بريطانية: “التركيز الآن ينصب على آخر مباراتين وبعد ذلك سيركز النادي على هوية المدرب الجديد وستكون هناك فترة انتقالية كبيرة وأنا جزء من ذلك”.

فان دايك: أنا سعيد مع ليفربول

وأضاف: “ليس هناك ما أناقشه (فيما يتعلق بمستقبلي) لأنه لا توجد أخبار.. كما قلت، أنا سعيد جدًا هنا، أحب النادي ويمكنك رؤية ذلك أيضًا. إنه جزء كبير من حياتي بالفعل”.

وقال فان دايك: “سيكون هناك الكثير من التغييرات التي ستحدث ولن أقول إن كلمة مخيفة هي الكلمة الصحيحة، ولكن ما سيحدث الآن مثير للاهتمام للغاية. لذلك دعونا نرى”.

ويحل ليفربول، صاحب المركز الثالث برصيد 78 نقطة من 36 مباراة، ضيفًا على أستون فيلا، يوم الاثنين، قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الأخيرة بالدوري هذا الموسم.