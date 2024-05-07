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الطرابلسي لـ “رئيس تونس”: استعداداتنا جارية لإعادة فتح معبر راس أجدير فور استكمال الصيانة

7 مايو، 2024 12:02 ص
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الطرابلسي لـ "رئيس تونس": استعداداتنا جارية لإعادة فتح معبر راس أجدير فور استكمال الصيانة

أخبار ليبيا 24

أكّد اللواء عماد الطرابلسي لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد استعداد الحكومة “منتهية الولاية” لإعادة افتتاح معبر راس أجدير الحدودي من الجانب الليبي، وذلك فور استكمال الصيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة.

جاء ذلك في أثناء استقبال الرئيس التونسي للطرابلسي، اليوم الاثنين، في قصر قرطاج.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، إن الجانبين ناقشا آفاق التعاون الأمني المشترك، والبدء في إجراءات إعادة فتح منفذ راس أجدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين.

أهمية معبر راس أجدير

وأضافت، كما أنهما ناقشا حلحلة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ باعتباره منفذ مهم بين البلدين، ومسألة تأمين الحدود والتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة.

من جهتها قالت الرئاسة التونسية، إن اللقاء تناول العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية.

الطرابلسي لـ "رئيس تونس": استعداداتنا جارية لإعادة فتح معبر راس أجدير فور استكمال الصيانة

وأضافت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيّد أكّد أن ظاهرة الهجرة تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية، مؤكّدًا الموقف الثابت لتونس وهو الرفض الكامل والمبدئي بأن تكون معبرًا أو مقرًا لمن يفدون عليها خارج إطار القانون.

وقالت إن الرئيس سعيّد أكّد كذلك، أن إعادة فتح معبر راس أجدير ليس مهمًا فقط للحركة الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف.

 

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7 مايو، 2024 12:02 ص
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