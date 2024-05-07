حفتر وميلوني يبحثان آخر المستجدات السياسية وملف مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، آخر المستجدات السياسية وآليات الدفع بالعملية السياسة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والوصول إلى الاستقرار والسلام، بحسبِ ما ورد في منشورٍ لمكتب القيادة العامة عبر منصة فيسبوك.

وتضمن لقاء المشير حفتر مع ميلوني في الرجمة، آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر واتخاذ كل ما يلزم للكبح من هذه الظاهرة تحقيقًا لمصالح الدولتين.

بدورها شدّدت ميلوني خلال لقائها المشير حفتر على دور الجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، داعيةً إلى المزيد من التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش.

اتفاقيات مشتركة بين ميلوني والدبيبة

وكانت ميلوني قد وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، وبعد مراسم الاستقبال، تباحث الطرفان في عدد من الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا، والسفير الليبي لدى إيطاليا، وتخلل الزيارة توقيع عددٍ من الاتفاقيات في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم، وبحسبِ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، وقعتا ليبيا وإيطاليا اتفاقية لإنشاء مستشفيات ليبية – إيطالية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، بالإضافة إلى إنشاء شركات تصنيع أدوية في ليبيا، وإيفاد الكوادر الليبية الطبية والطبية المساعدة إلى إيطاليا لتطوير المهارات الخاصة بهم، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

ميلوني وبعد لقائها الدبيبة، توجهتْ للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس، إذ تابع الطرفان آخر المستجدات السياسية في البلاد، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.