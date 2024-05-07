آراء: غياب الدولة وعدم الاستقرار وراء ضعف جواز السفر الليبي

أخبار ليبيا 24

حلّت جواز السفر الليبي ضمن أسوأ 10 جوازات سفر حول العالم لعام 2024، وفقًا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر، وهو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

المؤشر أظهر أن ليبيا احتلت المركز الـ 8 في قائمة الأسوأ وفقًا لعدد الوجهات، التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة، إذ يمكن لحاملي الجواز الليبي السفر إلى 40 وجهة فقط من دون تأشيرة.

حول هذا الأمر طرحت “أخبار ليبيا 24” سؤالًا على جمهورها على منصة “فيس بوك” لمعرفة آرائهم حول الأسباب التي وضعت الجواز السفر الليبي ضمن تلك القائمة.

وأرجعت غالبية التعليقات غياب الدولة وعدم استقرار البلاد إلى ضعف جواز السفر.

آراء حول مؤشر جواز السفر الليبي

وعن سبب ذلك يقول “عمر الزبادي”: ” تقاعس من يسمون بوزراء الخارجية الذين لا يؤدون أعمالهم بما يخدم مصالح الوطن والناس..”.

من وجهة نظره يقول محمد عن ضعف جواز السفر الليبي: “عدم وجود دولة قادرة على حمايته.. غياب الدولة هو السبب”.

ومن جانبه يرى “محمد عوض”: “لازم من دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، لكن مازلنا في الوهم دولة ليبيا”.

ويرجع “حميد” السبب إلى: “السبب بيس فقط عدم الاستقرار، إنما عدم رغبة الدولة في تسهيل السفر من وإلى ليبيا”. وتابع “حميد”: “ليبيا توصف بأنها من أصعب التأشيرات في العالم.. دول العالم تعاملنا بالمثل فتفرض علينا التأشيرات وبالنتيجة كما ترى”.

وتقول “كريمة صالح”: ” ماجت غير على جواز السفر الليبي.. عيشتنا في ليبيا كلها متدنية ووصلت للنهاية.. الله المستعان”.

يقول “محمد الهلال: “ليبيا عشنا فيها كانت من أحسن الدول العربية، وكان جواز سفرها من أغلى الجوازات والآن المشكل في شعبها شرقا وغربا ويجب أن يقدم الطرفان تنازلات لكي تكتمل الدولة بجميع مؤسستها”.