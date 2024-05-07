خمسة قتلى على الأقل وعشرات العالقين في انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

أخبار ليبيا 24

يبحث عمال الإنقاذ بين أنقاض مبنى متعدد الطوابق انهار في مدينة جورج بجنوب أفريقيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مخلفا خمسة قتلى على الأقل وما زال العشرات محاصرين.

ويقول المسؤولون في مدينة جورج، على الساحل الجنوبي للبلاد، إن 49 شخصا ما زالوا محاصرين، بينما نُقل 21 إلى مستشفيات مختلفة، وأصيب 11 منهم على الأقل بجروح خطيرة.

رئيس جنوب أفريقيا يعزي

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا تعازيه لأسر المتوفين ودعا إلى إجراء تحقيق.

وقال مكتب رامافوزا في بيان: “التحقيقات في سبب الحادث يجب أن تهدف إلى إغلاق المجتمع ومنع تكرار هذه الكارثة”.

وقالت بلدية جورج، وهي مدينة ساحلية شرقي كيب تاون، في بيان، إنه جرى انتشال 26 من عمال البناء الذين كانوا في موقع المبنى غير المكتمل عندما انهار، من تحت الأنقاض، في حين ظل 49 في عداد المفقودين.

وأضافت: أن “ثلاثة فرق من رجال الإنقاذ تعمل حاليا في ثلاث مناطق مختلفة داخل موقع المبنى المنهار”.

وأظهرت صورة بطائرة بدون طيار للموقع عمال الإنقاذ وهم يزيلون الأنقاض في محاولة للوصول إلى أولئك الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال كولين داينر، رئيس إدارة الكوارث في مقاطعة كيب الغربية، للصحفيين في مكان الحادث: “نحن نركز على المناطق التي سمعنا فيها الناس بالفعل”. وأُحضرت رافعات كبيرة ومعدات رفع ثقيلة أخرى لإزالة الأنقاض.

وتجمعت عائلة وأصدقاء العمال في مكاتب البلدية القريبة، وقال عمدة جورج التنفيذي ليون فان ويك: “نقف مع العائلات وجميع المتضررين الذين يواصلون انتظار أخبار أحبائهم”.

وتحقق السلطات في جنوب أفريقيا في سبب الكارثة وفتحت الشرطة تحقيقا، لكن لم تتوفر معلومات فورية عن سبب انهيار المبنى فجأة.