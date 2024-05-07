جاكوسو: مسار المصالحة في ليبيا طويل يقتضي العفو والتسامح

قال وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، إن الجميع يعي أن مسار المصالحة الوطنية في ليبيا مسار طويل، ويقتضي العفو والتسامح والتواضع للوصول إلى الهدف المنشود، وهو الوصول إلى ليبيا موحدة، مشددا على أنه لايوجد أي شيء يستطيع الوقوف أمام إرادة شعب.

وأوضح جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الشعب الليبي قرر أن يعفو عن بعضه بعضًا، وأن يسامح بعضه بعضًا، وأن يطوي صفحة الماضي، وأن يمضي بليبيا إلى مستقبل جديد في كنف السلام والمحبة والتسامح.

ودعا وزير خارجية الكونغو برازافيل الشعب الليبي لأن يحمل على عاتقه مسار المصالحة الوطنية، مشددا على أن اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو، مستعدة لدعم هذا المسار.

وأضاف جاكوسو أنه جاب كامل التراب الليبي شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وقابل كل الليبيين، لافتا إلى أنه لم يجد أحدًا يقف ضد المصالحة الوطنية، لافتا إلى زيارته إلى بنغازي ومدن المنطقة الشرقية جاءات من أجل دعم مسار المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن الكونغو برازافيل تعمل على هذا الملف منذ سنوات عدة.

وأشار جاكوسو أنه التقى في بنغازي أشخاصا مقتنعين غاية الاقتناع بأنه لابد من المرور بمسار المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه التقى برئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مشيرا إلى أنه سوف يسعى لتدعيم وتقوية التعامل والشراكة بين ليبيا والاتحاد الأفريقي.