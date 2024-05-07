دور ليبيا في أمن الطاقة العالمي محور مباحثات بن قدارة مع فرنسا وإيطاليا

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ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعين منفصلين مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ دور المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

بن قدارة؛ بحثَ مع السفيرين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أعمال الشركات الإيطالية والفرنسية العاملة في ليبيا في مجال الطاقة، ودور المؤسسة في المساهمة في أمن الطاقة العالمي، عبر خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

الاستثمارات الدولية في مجال النفط

وشدّد بن قدارة، على أهمية دعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط في رفع مستويات الإنتاج وضمان الاستدامة المالية لمشروعاتها والإيفاء بوعودها مع الشركاء الدوليين.

كما تطرق بن قدارة خلال اجتماعه مع السفيرين، إلى ملف الاستثمارات المشتركة مع إيطاليا وفرنسا وآليات تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

مبادرة لاستخراج النفط بطرق صديقة للبيئة

وفي آواخر العام 2023، أطلقَ بن قدارة مبادرة حملت عنوان «نفكر بالغد» الرامية لتحقيق مستقبلٍ أخضر ومستدام لليبيا عبر تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة مثل القضاء على حرق الغاز وتسرّب النفط.

وبحسب بن قدارة، تعتمد المبادرة على الطاقات المتجددة لتزويد حقول النفط بالطاقة النظيفة، فضلاً عن زراعة مليون شجرة في المناطق النفطية، بحسب ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء إعلان بن قدارة عن المبادة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المنُاخ «كوب28» الذي عقد في ديسمبر من العام 2023.