النفط يرتفع بعد الغارة الإسرائيلية على غزة ومحادثات الهدنة مستمرة

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قصفت إسرائيل مدينة رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى حل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.28 بالمئة، إلى 83.56 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 78.72 دولارا للبرميل.

واستقرت أسعار النفط على ارتفاع، يوم الاثنين، لتعكس جزئيًا انخفاضات الأسبوع الماضي. وتكبّد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووافقت حركة حماس الفلسطينية، يوم الاثنين، على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات في رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة من الجو والأرض وأمرت السكان بمغادرة أجزاء من المدينة التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني نازح.

تعطيل إمدادات النفط

وأدى عدم وجود تسوية بين الأطراف في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر إلى دعم أسعار النفط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن التصعيد الإقليمي للحرب سيؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط.

كما أدى تحرك المملكة العربية السعودية لرفع أسعار البيع الرسمية لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في يونيو إلى دعم الأسعار، ما يشير إلى توقعات الطلب القوي هذا الصيف.