المنفي يبحث مع ميلوني التعاون الثنائي المشترك بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، “جيورجيا ميلوني“، والوفد الوزاري المرافق لها.

وأوضحت مصادر خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” أن المنفي رحب في مستهل اللقاء بـ ميلوني والوفد المرافق لها، متطرقاً لأهمية التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في كافة المجالات والعمل على تطويره بما يخدم مصلحة الشعبين.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، قد اتفق مع رئيس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، على عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، في العاصمة طرابلس، نهاية شهر أكتوبر المقبل، كما تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين ليبيا وإيطاليا، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والرياضة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن الدبيبة وميلوني ناقشا ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قد وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس، لإجراء محادثات مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية بشأن العلاقات الثنائية وعلى رأسها العملية السياسية والطاقة والهجرة والتعاون.

واستقبل الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، ويرافق ميلوني وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب.

ومن المتوقع أن تزور رئيسة الحكومة الإيطالية بنغازي للقاء المشير خليفة خفتر القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية