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المنطقة الحرة مصراتة تستقبل 45 ألف طن سُكر مكيس خلال شهر

حركة تجارية نشطة في المنطقة الحرة مصراتة

7 مايو، 2024 5:36 م
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المنطقة الحرة مصراتة
المنطقة الحرة مصراتة

أخبار ليبيا 24 

استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة سفينة تجارية تحمل اسم NORAYA تحوي 22.875 ألف طُن من السكر المكيس آتية من الهند، وذلك بعد أيامٍ من وصول الباخرة التجارية JUPITER، التي أفرغت حمولتها التي قُدرت بـــ23 ألف طن من السًكر المكيس آتية هي الأخرى من الهند.

غاز مسال ووقود طيران

وبحسب بيانات إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وصلت على الميناء باخرة نفطية تحمل اسم NAVIGATOR LEO آتية من مدينة بنغازي محملة بـــ3500 طن من الغاز المسال.

كما أشارت المنطقة في نشرتها الدورية إلى مغادرة ناقلة نفطية أرصفة الميناء بعد أن أفرغت حمولتها المكوّنة من 5000 طن من وقود الطيران آتية من مدينة بنغازي.

ووفقًا لنشرة إدارة المنطقة، غادرت سفينة تجارية أخرى مُحملة بــــــ 408 سيارة وشاحنة آتية من إيطاليا، وفقَ ما ورد في بيانات المنطقة الحرة مصراتة.

أكبر حمولة في تاريخ الموانئ الليبية

وفي أبريل الماضي… وصلت إلى المنطقة الحرة مصراتة باخرة تجارية محملة بـــ 40 ألف طن من حبوب القمح، وهي الشحنة هي الأكبر في تاريخ الموانئ الليبية، حسب ما أكدته المنطقة.

 وتبلغ مساحة ميناء المنطقة الحرة مصراتة حوالي 190 هكتارًا، بينما يبلغ طول أرصفته 4 آلاف متر، كما يحتوي الميناء على صومعة حبوب بسعة تخزينية تبلغ 40 ألف طن سنويًا.

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