المركزي: حجم الإنفاق العام منذ بداية 2024 يفوق الــ26 مليار دينار

كشفَ مصرف ليبيا المركزي عن بياناتِ الإيراد والانفاق العام للدولة من الفترة الممتدة من يناير وحتى 30 أبريل، وبحسب المركزي حققَ الإيراد العام للدولة 31.951 مليار دينار، في حين بلغَ سجل حجم الإنفاق العام 26.083 مليار دينار.

– المركزي يكشف مصروفات المجالس الأربعة

المركزي، وفي بيان الإيراد والانفاق أوضح أن حجم مصروفات حكومة الوحدة منتهية الولاية منذ بداية العام 2024، بلعت قرابة 584 مليون دينار، في حين سجل حجم مصروفات البرلمان والجهات التابعة له نحو 353 مليون دينار، وبلغ إجمالي مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 169 مليون دينار، أما مجلس الدولة فقد سجلت مصروفاته عن ذات الفترة 15 مليون دينار.

– المركزي يعمم شرطًا جديدًا لقبول الاعتمادات المستندية

إلى ذلك… عمّم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي على الزبائن الراغبين في الحصول على الاعتمادات المستندية تقديم ما يثبت قّبول مبيعاته عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية الخاصة بالمصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة من قِبل المركزي، وذلك لضمان جودة الخدمات المصرفية وتعزيز الرقابة على النقد الأجنبي.

– المركزي يتابع مع مجلس الأمن مستجدات الاقتصاد الليبي

وفي وقتٍ سابق… ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي، ومتابعة آثار انتشار العملة المزورة مجهولة المصدر والكمية.

كما تابع الكبير مع الفريق الأممي؛ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف؛ ضمن سلسلة مباحثات الفريق الأممي قُبيل إصدار تقرير السنوي حول ليبيا وتقديمه لمجّلس الأمن الدولي.