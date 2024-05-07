الكوني والحداد يتابعان مستجدات تأمين الحدود مع دول الجوار

ناقشَ موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد؛ استعدادت منتسبي حرس الحدود لتأمين الحدود مع دول الجوار؛ لضمان عدم حدوث أي انتهاكات أو اشتباكات.

الكوني تابع مع الحداد ومختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان؛ الجهود المبذولة من منتسبي حرس الحدود للقيام بمهمهم الموّكلة إليهم، مشدّدًا على أهمية ترسيم الحدود بدقة لمنع حدوث الانتهاكات والاشتباكات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجّلس الرئاسي.

كما دعا الكوني الوحدات العسكرية بمختلف تخصصاتها إلى ضرورة العمل بنفس الوتيرة والانضباطية لمنع أي خروقات في المناطق الحدودية والحفاظ على سيادة الدولة.

وفي وقتٍ سابق… باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قالت إن اللجنة باشرتْ مهامها برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

وجرى استئناف وتيرة العمل في المنفذ الحدودي بعد إتمام أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الدولية للمعابر البرية، وتأكيد الدولتين على الالتزام بالتشريعات والقوانين الرامية لمكافحة التهريب، فضلاً عن التقيد بآليات وضوابط نقل المسافرين والبضائع.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.

وبحسبِ مركز النهوض بالصادرات التونسية، احتلتْ ليبيا خلال الربع الأول من العام 2024، المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا من حيث مستوردي المنتجات التونسية.

وبين العامين 2021 -2022، حقق حجم التجارة البينية بين البلدين تطورًا ملحوظًا مسجلاً 972 مليون دولار، بينما تجاوز حجم التجارة خلال العام الماضي حاجز المليار دولار، ووفقًا للمركز التونسي، تطمح تونس لزيادة صادرتها إلى ليبيا بواقع 1.6 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2025.