البحث الجنائي: ضبط 120 مهاجرا في الكفرة

أخبار ليبيا 24

قال جهاز البحث الجنائي إن قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي ضبطت 120 مهاجرًا غير شرعي في مدينة الكفرة، ضمن توقفات سيرتها في المدينة كجزء من خطتها العامة الهادفة لبسط الأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق أعلن البحث الجنائي تحرير 109 مهاجرين، بينهم نساء وأطفال، من الاحتجاز في الكفرة. ونشر جهاز البحث الجنائي لقطات فيديو لقواته وهي تهدم المنزل الذي كان المهاجرون محتجزين فيه.

وتضمنت لقطات أخرى لقطات لمهاجرين وعليها علامات تعذيب على أجسادهم. وشوهد عمال الإغاثة وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف.

وذكر جهاز البحث الجنائي أن من بين المحتجزين 39 امرأة و58 رجل وطفلين. وقال إن تحريرهم جاء بعد عملية أمنية نفذتها قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي المشكلة حديثا بقرار وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة رقم (203) لسنة 2024م برئاسة اللواء صلاح هويدي.

حملة أمنية في الكفرة

والقوة مكلفة بمهام الضبط الإداري داخل مناطق ومدن الجنوب الشرقي والحفاظ على النظام العام وضبط المطلوبين والمهربين.

ونظمت غرفة الطوارئ حملة كبيرة في الكفرة لاستهداف جميع المباني العشوائية والممارسات التي تحدث فيها المسببة الأمراض للمواطنين. والحملة تأتي في إطار خطة منع الجريمة وضبط العديد من المطلوبين بالنسيق مع رئيس النيابة العامة بالكفرة.

وأكّد جهاز البحث الجنائي أن الحملات ستستمر على كل أوكار الجريمة، داعيًا المواطنين إلى معاونة الشرطة والتبليغ عن أماكن الجريمة وتقديم أي شكوة تفيد تضررهم.