الكبير يجتمع افتراضيا بخبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماعا تقابليا مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن بالأمم المتحدة المعني بليبيا بحضور مرعي البرعصي نائب المحافظ وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الفريق قبيل إصدار تقريره السنوي عن ليبيا وتقديمه لمجلس الأمن.

وأضاف، أن التقرير يتناول مواضيع عدة أهمها مسار التوحيد والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ومعالجة آثار العملة المزورة مجهولة المصدر.

وقال كما يتناول الكمية والرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن.

الكبير يجتمع بمدراء المصارف

وعقد الصديق الكبير، يوم الاثنين، اجتماعا مع مدراء المصارف التجارية وشركة معاملات مشغل الموزع الوطني بحضور عدد من الإدارات المختصة من المصرف.

وجرى خلال الاجتماع تشكيل فريق من المصرف المركزي لزيادة التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتركيز على عدة محاور.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن من أهم المحاور زيادة عدد البطاقات المصدرة لزبائن القطاع المصرفي، وتحديث التقنية المستخدمة، وزيادة عدد نقاط البيع، وحث الموردين المتحصلين على النقد الأجنبي العمل بوسائل الدفع الإلكتروني، وربط كل شبكات الدفع الإلكتروني المحلية بالموزع الوطني، بما في ذلك شبكات الدفع عن طريق الهاتف النقال.

وأضاف، أنّه تمّ الاتفاق في حضور الكبير على عقد اجتماع مع المصارف التجارية، يوم الاثنين القادم، لمتابعة ما اتخذ من إجراءات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.