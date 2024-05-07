العرفي: تكالة يعمل على إطالة الأزمة الليبية

اتهم عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، بالعمل على إطالة الأزمة الليبية عن طريق فتح القوانين الانتخابية عبر اجتماع القاهرة، وذلك بسبب اصطفافه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تكالة أكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للنظر في القوانين، ردا على تصريحات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والذي أعلن فيها أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية نهائية وملزمة وهدف فتحها هو إطالة الأزمة، وهو ما يعيد الأزمة في ليبيا إلى النقطة صفر.

وأضاف العرفي أن مجلس النواب هو المنوط بالنظر في أمر تشكيل اللجنة المقترحة، ورأي البرلمان أن القوانين إذا صدرت فهي مسلم بها، موضحا أن القوانين الانتخابية لا تُقصي أحد وجعلت الفيصل للصندوق، لافتا إلى أنه من يريد حكم ليبيا عليه أن يخرج من الصندوق.

وأشار العرفي إلى أن هناك من يريدون تفصيل قوانين تُقصي أشخاصا بعينهم، داعيا الجميع للعمل على الخروج من “اسطوانة” ثوار فبراير إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، موضحا أن تشكيل لجنة 6+6 تم بالتصويت على أعضائها من مجلس النواب بالكامل.

وشدد العرفي على أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة السابق لم يغادر رئاسة المجلس إلا بعد التوافق على القوانين الانتخابية، معتبرا أن تشكيل لجنة 6+6 هو الذي أطاح برأسه، وجاء تكالة من بعده لتنفيذ أجندة معينة.

وأكد عضو مجلس النواب على ما أن يحدث في المنطقة الغربية هو دليل واضح على سطوة المليشيات على مؤسسات الدولة واللعب بمقدرات وثروات الليبيين.